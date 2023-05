¿Piernas cansadas? Descubre sus causas y cómo prevenirlo

8 de mayo de 2023

Este síndrome, que afecta principalmente a las mujeres y va en alza acorde a la edad, puede deberse a diferentes factores, tales como malos hábitos alimenticios e inclusive el tipo de calzado que se usa cotidianamente.

El síndrome de piernas cansadas es una patología vascular que se debe a una insuficiencia en el retorno venoso de la circulación de la sangre. En consecuencia, se produce una dilatación venosa a raíz de un estancamiento de la sangre, por lo que se filtra líquido a los tejidos.

Esta enfermedad se presenta principalmente en mujeres, la cual va en aumento con el paso de los años. Sin embargo, los hombres también pueden sufrirla, aunque en menor frecuencia.

Síntomas

Pesadez, dolor, calambres, edemas, hinchazón o necesidad de mover las piernas son síntomas a los que debemos estar alerta.

Dentro de las principales causas que se asocian a este síndrome, existen factores como malos hábitos alimenticios y sobrepeso. Pero también hay otras causas tales como cambios hormonales, sedentarismo, herencia genética y temperatura ambiente.

Inclusive el calzado podría transformarse en el peor enemigo de nuestras piernas, ya que según el tipo que se use, puede aumentar o disminuir el síndrome de las piernas cansadas. Idealmente, deben usarse zapatos amplios y confortables, no deben ser muy estrechos ni puntiagudos, para no presionar el pie ni alterar la circulación de la sangre. Debe ser un zapato cómodo y adaptado al pie de cada persona, que lo sujete y a la vez permita su correcta movilidad.

Cómo prevenir y combatir este síndrome

Una de las recomendaciones que hacen los especialistas para poder prevenir y combatir el padecimiento de las piernas cansadas, es el uso de pantys o medias con compresión graduada, que ayuden al retorno venoso y a la correcta circulación de la sangre en las piernas, para sentirlas aliviadas y saludables después de una larga jornada.

Para ello, Ibici, marca nacional de fabricación italiana con más de 40 años de presencia en el mercado nacional, y Varimed, también de fabricación italiana con una década de trabajo en la elaboración de dispositivos médicos, desarrollaron una amplia variedad de productos para la compresión que acompañan en lograr una mejor calidad de vida.

“Ibici y Varimed tienen una amplia línea de productos de compresión baja (11/14 mmHG), fabricados en Italia, certificados como dispositivos médicos y con diseño italiano que ayudan a evitar el síndrome de las piernas cansadas. Puedes encontrar calcetines, para mujer y hombre, pantys hasta la cintura, medias hasta el muslo y mini medias”, aseguró Javiera Cruz, Brand Mánager de Ibici y Varimed.

Otras recomendaciones son hidratarse, elevar las piernas, controlar el exceso de peso y mantener una dieta equilibrada, hacer deporte, aplicar agua fría después de la ducha directo a las piernas, y no pasar largos periodos de tiempo de pie o sentado.