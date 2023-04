Neuropatía periférica: Adormecimiento y hormigueo en manos y pies son algunos de los síntomas de esta enfermedad

26 de abril de 2023

Esta condición se puede presentar en todo tipo de personas y tiene directa relación con la falta de vitamina B.

Por ElDínamo+

Si estando en reposo una persona comienza a sentir hormigueo o se le duermen manos y piernas, o también sienten constantes puntadas, el cuerpo podría estar enviándole advertencias de que algo no anda bien.

Estos síntomas pueden ser más frecuentes de lo que se piensa y, si son parte del día a día se podría estar frente a una enfermedad relacionada al funcionamiento del sistema nervioso, llamada neuropatía periférica.

“Si se presentan síntomas como adormecimiento de brazos y piernas, se aconseja tomar en cuenta estos signos, prestar atención si son frecuentes y acudir a un doctor para un diagnóstico temprano. La prevención es importante para mantener un sistema nervioso saludable y con ello una buena calidad de vida”, declaró Enrique Obermeier, medical manager de P&G Health Chile.

Todas las sensaciones relacionadas a este déficit se harán más frecuentes, mientras se encuentren en reposo, especialmente cuando las personas se disponen a descansar o dormir haciendo que la calidad de vida se vea afectada.

Según el experto, el consejo es siempre estar atento a las señales que nos entrega nuestro cuerpo, ya que al escucharlo evitamos profundizar malestares que resultan fáciles de ignorar, o que en ocasiones pueden ser difíciles de explicar y tratar correctamente.

¿Cómo combatir esta dolencia?

La falta de vitamina B tiene directa relación a esta condición y se presenta en todo tipo de personas, especialmente en quienes padecen enfermedades crónicas como, por ejemplo, diabetes, aquellas con enfermedades gastrointestinales y también en personas de edad avanzada. Por ello, un estilo de vida saludable más una dieta equilibrada tendrían efectos positivos en la salud ante estos malestares generados por la neuropatía periférica.

Otra forma de aliviar estos malestares tiene que ver con mantener niveles adecuados de vitaminas del complejo B, es decir B1, B6 y B12, que son esenciales para un buen funcionamiento del sistema nervioso y la regeneración de los nervios, pero hay condiciones en las personas donde existen problemas de absorción de vitaminas y es necesario ayudarse con otros métodos.

Por otra parte, la vitamina B es menor en aquellas personas que siguen una dieta estrictamente vegana o vegetariana. “Ya que la vitamina B 12 no se encuentra presente en otros alimentos que no sean de origen animal, y hay quienes no consiguen niveles óptimos, una buena forma de ayudarse es mediante el consumo de complejos vitamínicos que contengan vitaminas del grupo B. Con ello se puede prevenir el déficit o tratar las dolencias de manera eficaz”, concluyó Obermeier.