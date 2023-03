“Groundhogging” la práctica de buscar el mismo tipo de crush y esperar resultados diferentes

17 de marzo de 2023

Una investigación realizada por la aplicación de citas Inner Circle reveló que solo el 19% de los solteros ha tenido suerte en el amor saliendo con personas de su “tipo ideal”.

Es recurrente que cuando personas solteras buscan una relación seria, se empecinan en encontrar su “tipo ideal de pareja” y, sin importar cuánto esfuerzo y tiempo le dedica, siempre termina buscando al mismo “tipo” de persona, decepcionándose una y otra vez. Esto es lo que se llama “Groundhogging”, una mala práctica de los solteros que se ha traspasado a las aplicaciones de citas.

Un estudio realizado por la aplicación de citas Inner Circle a usuarios en Chile mostró que solo 4 de cada 10 solteros afirma que las citas con su “tipo ideal” resultan estupendas. Por otra parte, un 34% de los usuarios no está seguro de que esto sea así, y otros simplemente no han tenido buenas experiencias.

El estudio reveló además que los “tipos” que más le gustan a los solteros son los hombres de 1,80 m (22%), chicas bajas (12%) y rubias (13%). Esto puede ser una muy buena noticia para las personas que cuenten con estos atributos, pero un dato sorprendente que arrojó esta investigación es que este año los solteros chilenos están dispuestos a tener citas fuera de su “tipo” (9%).

Esto puede ser producto de que los solteros se dieron cuenta de que caer en este círculo vicioso no les estaba produciendo ningún tipo de beneficio, donde uno de los principales problemas es que tienden a tener un estándar muy alto y no se conforman con otra cosa (36%), o creen que salir con los de su “tipo” es la opción más segura (44%).

La experta en citas de Inner Circle, Crystal Cansdale, asegura que “no recuerdo la última vez que oí decir que salir con un ‘tipo’ de persona funcionaba. Para la mayoría de las personas, cuando piensan en sus mejores citas, es con alguien que les ha sorprendido, alguien con quien normalmente no saldrían, eso es un punto clave en una relación, dejarse sorprender por la otra persona”.

Agregó que “la realidad es que una determinada estatura o color de pelo no debería ser un ‘tipo´. Estos factores no mejoran la conversación ni la conexión. Los solteros deben abandonar esta forma de pensar y dejar de buscar a su pareja ideal en base a su físico, y darse el tiempo de conocer verdaderamente a la otra persona”.