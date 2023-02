Cómo cuidar los pies en verano

24 de febrero de 2023

El aumento de la temperatura y el uso de sandalias pueden generar efectos no deseados en nuestros pies, por lo que resulta importante brindarles un mayor cuidado en esta época del año.

Por ElDínamo+

El verano deja su rastro en el cabello y también en nuestra piel y, por lo mismo, se hace necesario aplicar una serie de cuidados, especialmente en aquellas zonas más delicadas como, por ejemplo, los pies, los cuales se pueden ver afectados por hongos o bacterias, incluso por callosidades que pueden surgir debido roce de los zapatos y la humedad. Y es que, además de soportar el peso de nuestro cuerpo, los pies son el primer contacto de nuestro organismo con el ambiente.

“En verano existe un aumento de la temperatura y según el lugar, disminuye la humedad ambiental, lo cual genera un ambiente caluroso y seco. Muchas personas utilizan sandalias para mantener los pies más cómodos, sin embargo, esto favorece la sequedad de la piel de plantas, talones y puntas de dedos de los pies. Muchas veces se pueden originar heridas y fisuras, las cuales se pueden infectar con bacterias de nuestra piel u hongos del suelo y, por otro lado, el uso de zapatillas en este ambiente caluroso favorece la humedad de los pies, lo que potencia la infección de hongos, dermatitis y exceso de bacterias que ocasionan el mal olor”, explicó la dermatóloga Claudia Moreno.

Si bien las infecciones en los pies pueden ocurrir todo el año, el dermatólogo Ricardo Sánchez coincide en que “existe un riesgo especial en verano porque muchas personas usan pies descalzos o con sandalias y pisan o comparten espacios que están contaminados con los microorganismos responsables de dichas infecciones. Por ejemplo, duchas, baños públicos, piscinas”. Y ante ello, los especialistas hacen énfasis en la necesidad de adaptar la rutina de cuidado de los pies en esta época del año donde predominan las altas temperaturas.

Recomendaciones

En cuanto a los cuidados que se deberían brindar a esta zona del cuerpo, los expertos recomiendan usar productos de limpieza suave en la ducha, secar bien la piel entre los dedos para evitar humedad, y aplicar cremas emolientes especiales para la piel de las plantas de los pies, -ya que esta es más gruesa que la del resto del cuerpo-, y esperar unos minutos para colocar calcetines de algodón y zapatos. Y si se van a usar sandalias, se deben proteger las áreas de roce con el fin de evitar heridas y ampollas por fricción, además siempre hay que aplicar fotoprotector solar en la piel descubierta.

En esa línea, “las cremas que contienen urea en una concentración de 10 o 20% facilitan la humectación de la piel, evitan la sequedad y permite una piel más suave y tersa. Esto se puede aplicar una o dos veces al día, especialmente en la noche, que es el momento cuando los pies descansan y se pueden hidratar mejor”, destacó Moreno.

Por ejemplo, Galderma, laboratorio farmacéutico líder en la categoría de dermatología, dispone de una gama de productos basados en la ciencia para el cuidado y restauración de la piel, entre ellos productos específicos para el cuidado de los pies, como es el caso de Cetaphil Pro Urea Crema Hidratante Restauradora para pies. Se trata un producto de rápida absorción que contiene urea, glicerol y parafina líquida, y que protege la barrera natural de la piel y retiene la humedad, lo que se traduce en una piel más suave y tersa (más información visita www.cetaphil.cl).

“Cuando se usa urea para el cuidado de los pies usualmente se recomienda la de 10% para hidratar la planta y dorso de pie normal, y la del 20% para eliminar durezas y callosidades de la planta”, explica Moreno.

Por otro lado, y en relación al cuidado particular de las uñas de los pies, Sánchez resalta que la prevención es lo primordial a la hora de evitar hongos en esta época, y por lo mismo recomienda que cada persona utilice sus propios artículos personales (no compartir calzado, elementos de aseo, esmaltes de uñas, etc) y evitar pisar (o hacerlo protegido con sandalias propias) sitios donde muchas personas se duchan o caminan con los pies desnudos.

Pero, además, hay un tratamiento en formato laca a base de amorolfina al 5% que mata una amplia variedad de hongos en las uñas, y que son las causantes de infecciones. “Una vez que la uña presenta contagio de hongos, se debe certificar el diagnóstico y se plantean tratamientos tópicos como la amorolfina 5%, orales con receta médica o incluso procedimientos como láser dermatológico por ejemplo”, concluyó el dermatólogo Ricardo Sánchez.