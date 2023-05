Centro de Entrenamiento “Barra Bárbara” busca forjar atletas en Biobío

26 de mayo de 2023

El emprendimiento ubicado en Santa Bárbara para el desarrollo del powerlifting cuenta con el apoyo del Centro de Emprendimiento Colbún en capacitaciones para mejorar y ampliar su negocio.

Apasionado por el ejercicio y testigo de los beneficios de llevar una vida saludable en torno al deporte, Sebastián Abuter, psicólogo deportivo, creó un Centro de Entrenamiento “Barra Bárbara” en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío, donde aplica el powerlifting.

“Cuando pequeño era muy poco hábil en motricidad, era el típico niño super sedentario, con sobrepeso, pero durante la adolescencia comencé a jugar rugby, luego practiqué karate, además de ciclismo y running. Desde el año 2017 me sumergí en el mundo del powerlifting hasta la fecha”, explicó Sebastián.

El powerlifting consiste en el levantamiento de potencia, intentando levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca. En cada uno de ellos, el powerlifting trabaja con un grupo muscular diferente.

Además de ser psicólogo deportivo, Sebastián Abuter es especialista en entrenamiento deportivo del Comité Olímpico de Chile. Y después de desempeñarse como atleta y representante del powerlifting, tuvo la oportunidad de radicarse en países como Canadá y Portugal, pero decidió quedarse en Chile.

Siendo oriundo de Santa Bárbara, siempre quiso volver a su tierra. “Toda mi familia es de Santa Bárbara, por ende, tomé la decisión de instalarme allí junto a mi pareja. Fue así como creé Barra Bárbara como mi lugar de entrenamiento, y durante la pandemia muchos jóvenes se empezaron a acercar porque querían participar. Nunca imaginé que pasaría esto, que llamaría tanta atención mi box de entrenamiento y menos que creciera tan rápido. Realmente me siento realizado gracias a esto”, agregó.

Al comienzo, Sebastián se negaba a entrenar a más personas por el poco tiempo que tenía, pero poco a poco fue cediendo y con el pasar de los años ha tenido que ampliar su box de entrenamiento por la excelente recepción de las personas de Santa Bárbara que se interesan por el deporte.

“Con mi emprendimiento Barra Bárbara me he visto enfrentado a varios desafíos, ya que esto sigue creciendo y hago mucho trabajo personalizado. Necesito mejorar aspectos del negocio para seguir ampliando y optimizando el tiempo. Además, mi gran proyección es forjar atletas, poder catalizar el proceso de las personas. Me encanta que las personas logren incorporar el entrenamiento en sus vidas”, finaliza.

A contar de este año, Sebastián tendrá el apoyo del Centro de Emprendimiento Colbún (CEC) de Santa Bárbara en las áreas de modelo de negocios, redes sociales, formalización, finanzas para emprendedores, marketing y presentaciones efectivas.

“Sin duda, la actividad física es fundamental para mantener una vida saludable física y mentalmente. Barra Bárbara entrega una interesante alternativa de entrenamiento, de la mano del powerlifting. Además, la formación profesional de Sebastián, como psicólogo, complementa muy bien la efectividad del entrenamiento y fidelidad de sus clientes. Como Centro de Emprendimiento Colbún, esperamos ser su apoyo en fortalecer la estructura de su modelo de negocios y ‘entrenar’ sus habilidades emprendedoras para lograr un negocio exitoso”, declaró Vanessa Verdugo, directora del CEC de Santa Bárbara.