4 de julio de 2023

Spice Cocktails: el emprendimiento nacional que lleva los cócteles directo a tu mesa

En línea con la tendencia “Ready to Drink”, Spice Cocktails cuenta con seis sabores en formato listo para servir: Appletini, Margarita Blue, Mango Mai Tai, Bahama Mama, Cosmopolitan y Sex on The Beach.

Por ElDínamo+