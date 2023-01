¿Cómo elegir el protector solar ideal para mi piel?

30 de enero de 2023

Hoy encontramos en el mercado una gran variedad de formatos, texturas y colores. Por eso debemos estar conscientes de las necesidades de nuestra piel para elegir el producto correcto y no lamentarnos más tarde.

Por ElDínamo+

Sabemos que protegernos del sol es uno de los pasos más importantes para el cuidado de nuestra piel. La radiación solar resulta altamente peligrosa, no sólo en las pieles más claras o en niños, si no en adultos incluso con un fototipo de piel oscuro tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Sin embargo, en el mercado existen diferentes texturas y formatos, y sin probarlo es dificil saber si funcionará para tu tipo de piel.

Elegir una textura que se adapte a nuestra piel es casi tan importante como elegir el índice de protección adecuado. Más que todo porque si compramos una crema solar que nos provoca una sensación desagradable o que sea tan aceitosa que nuestra piel no termina de absorberla, no querremos usarla. De ser así, preferimos no ponerla o no re aplicarla y dejaremos nuestra piel desprotegida frente a los rayos del sol.

El primer paso sería reconocer cuál es tu tipo de piel. Mientras que las pieles secas tienen tendencia a descamarse y necesitan cremas solares hidratantes; las pieles grasas tienen exceso de humedad y brillos, por lo que la crema a elegir deberá ser libre de grasas.

Desde Maicao entregaron detalles sobre las distintas texturas, entre los que podrás elegir según tus gustos y tipo de piel:

Crema: Es de consistencia más espesa y a su vez es hidratante, por lo que se recomienda más para pieles secas. Pueden tener color o no.

Emulsión: Tienen una textura más ligera y menos untuosa. Son adecuadas para las pieles mixtas a grasas y pueden tener o no color.

Leche protectora: Este tipo de protector también tiene una textura suave, aunque su uso solo se recomienda a nivel corporal.

Aceite: Este formato es muy adecuado para el uso corporal, no para el rostro. Deja un sutil brillo satinado sobre la piel, embelleciéndola y protegiéndola. Existen incluso para protección muy alta.

Barra: Ideal para cubrir aquellas zonas más delicadas de la piel como labios, mejillas, orejas y nariz. Se recomienda para pieles de normal a grasa y sensibles.

Gel: Son de textura muy ligera, se absorben rápidamente y no aportan grasa a la piel. Además, son muy refrescantes. Son adecuadas para pieles mixtas, grasas o con tendencia a tener acné. Existen presentaciones con y sin color.

Spray: Este producto refresca la piel y es de rápida absorción. Es ideal para pieles sensibles y grasas.

En polvo con o sin color: fórmula ligera apta para todo tipo de pieles que no solo te protege de los rayos UV, también matiza la piel dejando un efecto muy similar al de los polvos traslúcidos. Algunos vienen con color integrado, por lo que notarás el tono de tu rostro mucho más parejo.