Psicólogo y director de Pranavida por Fiestas de Fin de Año: «Debemos bajar un cambio y aprender a decir no”

16 de diciembre de 2022

Añadió que es importante generar nuevas prácticas que permitan poner el autocuidado en el centro de las preocupaciones, más allá de estar pensando solo en comprar y endeudarse.

Compras, compromisos sociales y alta carga laboral para el cierre del año, son parte las actividades que copan el calendario de las personas durante este mes, lo que, sumado al cansancio acumulado durante el año, puede provocar fuertes cuadros de estrés y, por tanto, peleas y conflictos totalmente evitables en el día a día.

Jorge Fuentes, psicólogo y director de Pranavida, indicó que “en este periodo, donde la salud mental está tan debilitada, es importante generar nuevas prácticas que permitan poner el autocuidado en el centro de las preocupaciones, más allá de estar pensando solo en comprar y endeudarse, más aún cuando los especialistas plantean que se viene una recesión económica importante. Entonces no podemos generar gastos injustificados que nos puedan generar presiones innecesarias más adelante”.

Bajo este contexto, el director de Pranavida enfatizó que “debemos bajar ‘un cambio’ y aprender a decir que no a los distintos eventos que a veces más que generarnos la distracción que necesitamos, nos terminan agobiando”.

Por este motivo, Fuentes entregó algunos consejos para no hacer de diciembre un mes tan pesado y disfrutarlo con cosas simples como dar un regalo significativo como cocinar, hacer una carta, realizar un regalo a mano, puede ser una linda forma de realizar un presente y decirle a un ser querido lo importante que es sin tener que agobiarse en centros comerciales.

“Muchas veces se genera una presión innecesaria por regalar cosas grandes o de marca, cuando lo importante es poder darse el tiempo de compartir, decir lo que se siente e, incluso, distraerse elaborando un pequeño detalle como decía, puede ser una buena opción para estas fechas”, señaló.

Otro consejo que dio el especialista es “No te sientas mal por decir NO”. Agregó que “cuando andamos corriendo de un lado para otro porque tenemos mil actividades, debemos percatarnos que la culpa es nuestra por no ser capaces de decir “no puedo” o “no quiero” a una invitación. El miedo a perdernos de algo o hacer sentir mal a otra persona, no puede estar por sobre lo que realmente queremos. Obviamente la idea es transmitir al otro el motivo tras nuestra negativa y, si esta persona nos quiere, sabrá entender que tiene que ver con nuestro autocuidado y no por otra cosa”.

Otra recomendación es recordar que por más invitados que tenga nuestra casa, ésta no es un centro de evento, así que podemos bajar las expectativas a las celebraciones. “Si la cena o adornar se está transformando en un problema debes pedir ayuda, buscar opciones o simplemente recordar que lo importante es compartir y disfrutar”, expresó.

Por último, aconsejó organizar las actividades con horarios y contemplar los tiempos de descanso, comida y ejercicio ya que “sabemos que esta época hay muchas actividades y los fines de semana poco tienen de descanso”, concluyó.