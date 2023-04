Mes de la Piel Sensible: cómo identificarla y cuidarla

26 de abril de 2023

Resequedad, tirantez y barrera de la piel debilitada, son algunos de los signos que te pueden ayudar a detectar si cuentas con una piel sensible o intolerante.

Por ElDínamo+

Durante el mes de abril se conmemora el Mes de la Concientización sobre la Piel Sensible, una instancia que invita reflexionar acerca de los cuidados que deben tener quienes cuentan con este tipo de piel hiperreactiva, las cuales suelen ser menos tolerantes ante estímulos internos y externos, tales como el estrés, la radiación UV y productos cosméticos, entre otros.

La piel sensible o intolerante afecta a un número importante de las personas. De hecho, »más de un 70% de la población mundial se autodiagnostica con piel sensible. Pero, ¿cuáles son las características de esta piel sensible? Básicamente son cinco signos los que nos pueden dar señales acerca de este tipo de piel: resequedad, incomodidad, rigidez, tirantez y barrera de la piel debilitada», detalló Nayibeth Andrade, product manager de Cetaphil en Chile.

Además, este tipo de reacciones pueden ir de la mano de enrojecimiento y picor, lo cual puede ser bastante desagradable. Por lo mismo, si se presentan signos como los mencionados anteriormente, lo primero sería ir a un dermatólogo, quien no solo te recomendará los productos adecuados para tu piel en particular, sino que también te ayudará a detectar los factores que desencadenan o agravan aquella sensibilidad.

Cuidado específico

En caso de tener una piel sensible, -junto con evitar el uso de productos irritantes, así como también exponerse a factores como el frío y el sol-, es fundamental mantener un cuidado diario con productos cosméticos especialmente desarrollados para éstas.

En general, lo que se recomiendan son productos suaves, que ayudan a reducir las reacciones inflamatorias y a mantener el equilibrio cutáneo. Por ejemplo, en el caso de Cetaphil, destacan que »lanzamos el año pasado la línea Optimal Hydratation que tiene el sérum de ojos, el sérum facil, la crema de día y de noche, y un sérum spray corporal. Pero para la piel mixta, que requiere esa textura más oleosa, traemos ahora un water gel, que tiene una textura mucho más ligera dentro de nuestra nueva línea Optimal Hydration. Y este no solo tiene ácido hialurónico como el resto de la línea, sino que también ácido poliglutámico, que tiene incluso un poder de hidratación cuatro veces mayor al ácido hialurónico, y por qué es necesario integrar estas dos formulaciones: porque el ácido hialurónico trabaja desde adentro hacia fuera, y el ácido poliglutámico trabaja desde afuera hacia adentro y se complementan, logrando 72 horas de hidratación para las pieles sensibles», agregó Andrade.