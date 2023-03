Tres consejos claves para cuidar el cabello rizado

27 de marzo de 2023

Este tipo de cabello suele ser más seco y tiende a presentar más frizz, por lo que se requiere implementar una rutina de cuidado constante que apunte a nutrir en profundidad y a dar más brillo.

Por ElDínamo+

Si hay una tendencia que se está imponiendo en 2023; es la del cabello rizado, tal como lo deja en evidencia la modelo Bella Hadid, quien deslumbró luciendo unos rizos definidos en Las Vegas. Y es que el volumen que aportan los rizos son un símbolo de naturalidad y frescura, y en eso mismo radica su regreso en »gloria y majestad».

Sin embargo, cuidar el cabello rizado no es una tarea fácil, ya sea porque tienden a ser más secos o porque el control del frizz suele ser más difícil. Sea cual sea tu principal, desde la Naturaloe y su línea capilar, marca distinguida por su alta composición de Aloe Vera Orgánico, entregan algunos consejos claves para mantener un rizos de ensueño.

Inclínate por hidratantes naturales

Está claro que los cabellos rizados u ondulados, por lo general, son más secos. En vista de ello, tanto el cuero cabelludo como el largo deben de ser cuidados y tener una rutina controlada y constante que contribuya a fortalecer e hidratar cada hebra capilar o, de lo contrario, la falta de hidratación derivará en problemas como aspereza, encrespamiento, poca flexibilidad, falta de manejabilidad y formas poco uniformes. Además, la sequedad provoca una mayor debilidad, lo que se traduce en puntas abiertas y agrietamiento.

Para evitar esto, se recomienda emplear productos que puedan humectar el cuero cabelludo, que contribuyan a reducir la sequedad natural de estas melenas y a su vez les dé más brillo, como lo hace la línea Argán Oil de Naturaloe, la cual además de ser libre de sulfatos, cuenta con un 60% de Aloe Vera Orgánico, componente que ayuda a obtener una nutrición y suavidad profunda.

“El Aloe Vera Orgánico tiene múltiples elementos beneficiosos para un crecimiento saludable desde la raíz, equilibra el PH y ayuda a evitar la caída del cabello. Junto al aceite de argán aporta en la reparación y el acondicionamiento de la fibra capilar”, explicó Christian Estrada, fundador de Naturaloe.

Mantén a raya el frizz

Es habitual que cuando el cabello está dañado o con falta de cuidado, aparezca el frizz y presente un aspecto opaco. Incluso, la apariencia tiende a identificarse porque la capa de la cutícula se eleva en búsqueda de obtener humedad en el aire. Y para hacer frente a esto, es necesario utilizar productos con vitamina E, tal como el aceite de Argán, el cual suaviza las hebras quebradizas, aporta nutrientes necesarios y ayuda a proteger el cuero cabelludo.

En ese sentido, productos como la línea de Naturaloe Argán Oil tienen múltiples beneficios, pues aparte de enriquecer de energía natural el cuero cabelludo, contienen Omega-3 que ayuda a que el cuero cabelludo y las hebras del pelo estén hidratados. Estos ácidos grasos lubrican el tallo y contribuyen a retener la humedad, otorgando un aspecto fresco y sedoso a tus rizos. Además, los productos de esta línea proporcionan una barrera contra la polución “Anti-Pollution Defense” que contrarresta los malos elementos del ambiente, entregando una protección adicional a tu cabello.

Seca tu cabello de forma adecuada

Si bien emplear productos de buena calidad para el cabello es muy relevante, el cómo se hace también es importante a la hora obtener el resultado que se desea. Y en el caso de los cabellos crespos y ondulados tienen una técnica diferente de preparación, por lo que se recomienda no hacer un uso frecuente de los secadores, ya que pueden causar resequedad y dañar tu cabello. En su lugar, Naturaloe aconseja priorizar un secado al aire libre o usar un difusor para secar suavemente con aire tibio.

Cabe mencionar que Argán Oil de Naturaloe, además de no incluir sulfatos y siliconas, son productos veganos (certificados por V-Label), no son testeados en animales (avalado por ONG Te Protejo), no contienen sal y son libres de parabenos y de glúten. Y estos productos se pueden encontrar en www.naturaloe.cl y en las farmacias Cruz Verde y Knop, y en tiendas como Maicao, Falabella, Paris, Ripley, Preunic.