“Edelweiss”: cuando las flores se toman la cosmética

17 de marzo de 2023

La naturaleza siempre ha sido clave para la industria cosmética, y una flor que cada vez está adquiriendo más protagonismo es Edelweiss. De hecho, The Body Shop acaba de relanzar una línea de productos que lleva su nombre.

Por ElDínamo+

Conocida como la »Flor de las Nieves», y símbolo de la resiliencia al crecer en condiciones medioambientales extremas, la flor originaria de Suiza, Edelweiss, tiene propiedades antioxidantes y protege la piel de la contaminación, razones por las cuales la cosmética la ha incluido en una amplia gama de productos.

Pero, sin duda, una de las líneas más conocidas que tenía a esta flor como su principal protagonista era »Drops of Youth» (The Body Shop), hoy relanzanda bajo el nombre de su principal componente: Edelweiss. Y no solo se trata de un cambio de nombre, sino de una reformulación que incrementa aún más los beneficios de su predecesora, al incorporar una doble concentración de esta flor.

»Queremos llevar el poder de la resiliencia a tu piel, el poder de esta flor que nos encanta. ¿Y por qué hablamos de resiliencia a través de una flor? Porque esta flor crece entre 1500 y 2000 metros de altura, en los Alpes Suizos, en un ambiente adverso, en un clima extremo, y la capacidad que tiene para crecer ahí se da gracias a ciertas propiedades muy buenas que le permiten subsistir, y esas son las propiedades que llevamos a estos productos. Entonces, es más que un cambio de nombre; no solo se cambió el nombre a Edelweiss porque queremos resaltar el ingrediente principal que es la flor, sino que reformulamos todos nuestros productos», destacó Camila Letelier, marketing specialist de The Body Shop Chile, en el marco del lanzamiento de la línea »Edelweiss».

Cabe mencionar que esta nueva versión trabaja tanto con células madre como con antioxidantes derivados de la planta que refuerzan la barrera natural de la piel.

Una rutina completa

La renovada línea añade tres productos más a la gama, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de la piel durante el día y la noche. Se trata de una crema hidratante concentrada, un tónico hidratante diario y un limpiador concentrado, los cuales se suman a la familia compuesta por el peeling líquido, el concentrado de ojos, el mist facial refrescante, la mascarilla de papel y el sérum concentrado, uno de los productos favoritos de The Body Shop a nivel mundial y del que se vende una botella cada veinte segundos.

Esta línea, cuyos productos contienen ácido leontopódico y péptidos de arroz que ayudan a la piel a defenderse de los agresores ambientales que influyen en un envejecimiento prematuro, es libre de crueldad animal y 100% vegana certificada por The Vegan Society. Además, sus envases son elaborados a partir de vidrio reciclado y reciclable e incorpora goteros desmontables, lo que hace que sea más sencillo separar las partes para depositarlas en contenedores de reciclaje. Y como si fuese poco, los productos vienen sin cajas, con el fin de evitar residuos innecesarios.

Los productos de la línea Edelweiss se pueden encontrar en www.thebodyshop.cl, o través de las aplicaciones Rappi y Cornershop, y en las tiendas físicas en todo Chile. Y, eventualmente, se anunciará su llegada a los puntos de venta en tiendas y web de Falabella.