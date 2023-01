El Sendero: Complejo turístico ofrece un destino inmerso en medio de la naturaleza de Santa Bárbara

18 de enero de 2023

A orillas de carretera y dentro del atractivo turístico Angostura del Biobío, este lugar ofrece un servicio vacacional distinto, único y rodeado de naturaleza nativa.

Por ElDínamo+

¿Aún no te decides por un destino para pasar estas vacaciones? La región del Biobío ofrece excelentes opciones para disfrutar este verano al aire libre con un hermoso paisaje. Una de ellas es el complejo turístico familiar “El Sendero”, que cuenta con camping bajo añosos árboles nativos y picnic en la naturaleza nativa con vista al río Mininco.

A su vez, cuentan con cómodas instalaciones como mesones, fogón con parrilla o asador, luz eléctrica, agua potable, sanitarios inclusivos, duchas con agua caliente, juegos para niños, amplias áreas verdes y 2 piscinas, una para adultos y otra para niños menores, cancha de fútbol.

“Contamos con un pulmón verde de fondo que nos permite realizar trekking de 1,5 km de recorrido hasta la cima del cerro, en donde tenemos un mirador en altura que nos deja observar los cordones montañosos que nos rodean y parte de la cuenca del Biobío, valle de santa Bárbara y Quilaco”, destacó Oriana Gómez Gangas, es la emprendedora del complejo turístico familiar “El Sendero”.

Entre sus planes para el año 2023 esperan contar con energía renovable con paneles y baterías para el funcionamiento eléctrico de las cabañas. También, sueña con integrar un servicio de canopy, que complemente el sendero en altura con el que cuentan actualmente.

Emprendimiento Familiar

Para levantar este emprendimiento, lo primero que hizo Oriana cuando decidió que quería emprender fue conseguir capacitación y orientación.

“Un año antes de abrir el complejo me capacité en el Centro de Emprendimiento Colbún (CEC) acá en Santa Bárbara para comenzar a organizar los detalles, planificar mi modelo de negocios y la estrategia de captación de clientes. Además, reforcé mis conocimientos contables y me ayudaron a postular a fondos gubernamentales de los cuales he sido beneficiada con tres durante este proceso”, contó.

Lo que incentivó a Oriana a crear “El Sendero” fue darle un valor a la belleza natural de la cual estaban rodeados y disfrutaban como familia. Además, debido a la alta demanda de hospedajes en Santa Bárbara y sus alrededores, el año 2022 sumaron al complejo 3 cabañas full equipadas, con terrazas para sus asados, comedor y con capacidad para 4 y 6 personas, 2 habitaciones, living comedor, refrigerador, microondas, aire acondicionado, tinaja con agua caliente para 6 personas.

“Trabajar con el Centro de Emprendimiento Colbún ha sido un privilegio que todos los emprendedores deberíamos aprovechar, ya que ellos están para apoyarnos, entregándonos conocimientos específicos en el proceso de formación, con profesionales específicos en cada tema de administración, guiarnos en las postulaciones de los fondos gubernamentales asesorándonos en cada proyecto que nos permita obtener fondos para crecer como negocio”, añadió Oriana.

Así explica Vanessa Verdugo, directora del Centro de Emprendimiento Colbún, su participación: “La señora Oriana Gómez – dueña del complejo Turístico El Sendero – es un verdadero ejemplo a seguir pues se preparó un año antes de comenzar a invertir capacitándose y reforzando sus habilidades emprendedoras con el apoyo del Centro de Emprendimiento Colbún”.

“Esto le permitió trazar su modelo de negocios, delinear el camino a seguir, vincularse con otros emprendedores y aprender de sus experiencias, generando redes de apoyo. Este proceso de aprendizaje fue compartido junto a su familia”, afirmó Verdugo.

La directora del Centro de Emprendimiento Colbún, destacó que “como resultado, en este breve tiempo (4 años) ha logrado un crecimiento exponencial, destacando y posicionándose como un servicio familiar de calidad el cual año a año mejora y aumenta sus servicios, adaptándose a las necesidades de sus clientes”.