Maicao comparte un maquillaje de Año Nuevo en solo tres pasos

26 de diciembre de 2022

¿Sin tiempo para maquillarte? Iluminador, máscara de pestañas y un buen labial son productos básicos que puedes utilizar de forma fácil y rápida para lucir perfecta.

Por ElDínamo+

Con toda la organización de la cena y de la fiesta, muchas veces no nos queda tiempo para preocuparnos de nuestro rostro. Pero no te preocupes, esto ya no será un problema porque desde Maicao compartieron una forma de hacer un makeup espectacular y rápido, en sólo tres pasos.

Para recibir el 2023 es común querer lucir más especial que en otros días del año. Con estos consejos de maquillaje necesitarás solo cinco minutos para estar perfecta.

Unificar e iluminar

El primer paso para un buen maquillaje consiste en lograr un cutis con textura uniforme. Se recomienda comenzar con una limpieza e hidratación, y luego perfeccionar colocando una base en tu tono. Finaliza con un iluminador que empareje y de luz a la cara. El iluminador se debe aplicar en los huesos de tus pómulos, en la punta de la nariz y en el mentón.

Será una noche larga, con mucho baile, diversión, besos y abrazos, por eso te recomendamos utilizar productos que resistan toda emoción.

Los ojos como protagonistas

Maquilla tus ojos con una sombra con brillos. Ideal si utilizas una sombra en un tono que contraste con tus ojos y que pueda aplicarse con el dedo a toquecitos, para que no tengas que utilizar pinceles ni pierdas tiempo.

Este tips puede ser la clave para una ocasión especial y más que indicada para tu fiesta de Año Nuevo. Si lo aplicas de la manera adecuada, en una o dos zonas para que no se vea sobrecargado (al inicio o final de los ojos, y en el centro), te hará parecer más sofisticada y con mucho glamour.

Labios a prueba de todo

Los labiales son definitivamente el producto must-have del maquillaje exprés, ese con el que podrás maquillar los labios, ojos y rostro. Un producto único que se puede elegir en una textura mate o incluso satinada, perfecto para dar golpecitos en las mejillas y el párpado para un estilo natural.

Obviamente aplicado en los labios realzará la sonrisa de una manera maravillosa. Si deseas un look suave apuesta por un labial en tonos rosados, pero también puedes elegir el labial rojo para un maquillaje más cálido.

Como te aconsejamos, con solo tres productos de maquillaje; rostro iluminado, ojos sorprendentes y labios seductores; junto con el cuidado de la piel adecuado, todos, incluso los que tienen más prisa, podrán lucir un aspecto espectacular y bien arreglado para recibir el 2023.