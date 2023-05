¿Cuándo incorporar tecnología y la importancia de la digitalización del negocio?

2 de mayo de 2023

Cuando las pymes implementan softwares es posible transformar la ejecución de las tareas, automatizando procesos y llevando a que el trabajo sea más eficiente y productivo.

Al crear una empresa, existen procesos y tareas diarias que se deben cubrir, como la administración, las finanzas, la contabilidad, entre otras, y si se trata de pymes, no todas cuentan con el capital humano para cubrir estas labores, por lo que implementar tecnologías que suplan estas necesidades son una excelente opción.

Según la última encuesta de Adopción Digital en Hispanoamérica de Movistar Empresas, un total de 89% de las pymes afirmó que invertirá más en la digitalización en este año. Y, por otro lado, el 69% reconoce que la implementación de esta ha generado un impacto positivo en sus negocios.

Asimismo, según la plataforma online del Ministerio de Economía, “Chequeo Digital”, el 70% de las pymes en Chile se han unido al mundo de la digitalización en el último año.

“Las pequeñas y medianas empresas tienen que identificar cuándo es el momento de incorporar un software, que se puede dar cuando ya tienen más de cinco empleados o cuando hay un crecimiento que se ve en la apertura de un nuevo local y más ventas. Entonces ahí es cuándo la tecnología me permite visualizar mejor dónde estoy y para dónde quiero ir”, comentó Carolina Samsing, CEO de Nubox.

Las pymes han logrado un avance en su digitalización gracias a la implementación de la tecnología en sus diversos procesos, actividades y tareas, haciendo que los equipos ejecuten acciones en menor tiempo y sepan desarrollarse de manera más efectiva.

Ejemplo de esto es el testimonio de Natalia Domínguez, fundadora de la Academia Bestech -escuela de belleza y estética-, quién contó que usar tecnología para administrar su empresa le ayudó mucho a organizarse y a ahorrar tiempo para poder realizar otras actividades. “Conocí un software de administración para pymes. Me gustó el servicio, es fácil de usar y bastante completo. Eso cambió mi vida, pues hizo que tuviera más tiempo de calidad con mi hijo”, declaró Natalia.

Así mismo, Carlos Jorquera, fundador de Serverzonecl -empresa dedicada a la reparación y distribución de computadores-, dijo que “muchos de los emprendedores hacemos muchas cosas al mismo tiempo y una aplicación me permite automatizar ciertos procesos y no tener que estar rellenando datos del cliente. Es muy eficiente en la recuperación de información y ya no tengo que estar haciendo procesos repetitivos. Ayuda un montón y me ha dado tiempo para hacer otras cosas”.