Emprendedora de Batuco abre sucursal en Chicureo apostando por la pastelería tradicional

3 de febrero de 2023

Hace 7 años, Claudia Espinoza se decidió a emprender y abrir su propia panadería y pastelería, la que bautizó como “Cakes Klau”. Hoy, con esfuerzo y sacrificio, logró inaugurar su segunda tienda ubicada en la comuna de Colina.

Con la necesidad de generar más ingresos y desempeñarse en un oficio que la hiciera feliz, Claudio Espinoza junto a su madre hicieron una torta y Claudia moldeó las figuras de decoración y fue un éxito rotundo. Ahí nació “Cakes Klau”, una pastelería ubicada en Batuco y que ya abrió una sucursal en Chicurero, en Las Terrazas de Chicureo Local 9.

“Un familiar me dijo que tenía muchas habilidades y mis cercanos me dijeron que estudiara o viera cursos rápidos o intensivos, porque tenía dedos para el piano y así fue. Con apoyo incondicional de mis padres y el empujón de mi marido me inscribí, conseguí un crédito y comenzó mi formación pastelera”, relató la emprendedora.

Desde pequeña partió el interés de Claudia Espinoza por aprender sobre pastelería. Recuerda haber preparado muchas tortas típicas de los años 80 con su mamá cuando era pequeña. “Siempre estuve relacionada con la cocina. Tanto con mi madre como con mi abuelita cuando la acompañaba a su club de ancianos, ahí aprendí muchas cosas. Luego, al nacer mi hijo que fue prematuro, la situación se puso cuesta arriba y el sueldo mío en el trabajo que tenía en aquella época y el ingreso de mi marido no nos alcanzaba”, contó.

Durante todos estos años de emprendimiento han vivido de todo y ha sido un proceso de crecimiento personal y profesional. “Lo más difícil ha sido compatibilizar el tiempo entre la familia y el negocio, además de aprender a delegar y tener personal a mi cargo, pero cada etapa ha sido enriquecedora”, explica la emprendedora.

En ambas sucursales de la pastelería se pueden encontrar tortas, kuchen, tartaletas, cupcakes, galletas, queques, chocolates y variedad de panes. “También hacemos tortas personalizadas a pedido para celebraciones”, finaliza.